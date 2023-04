EDF se moque de GIMS et de la polémique des pyramides dans une pub

Après les médias et la Toile, c’est au tour d’EDF de récupérer le bad buzz de GIMS concernant la polémique qu’il a déclenchée suite à sa théorie complotiste sur l’électricité.

Lorsque GIMS a affirmé que l’électricité existait à l’époque de l’Egypte antique, il s’attendait certainement à ce que ses propos fassent polémique mais peut-être pas à ce point. Pourtant, le discours complotiste qu’il a tenu met en exergue le phénomène inquiétant de la remise en question de la Science. "C’est une invention tout à fait consternante. C’est faire plaisir à des gens qui n’ont pas envie de croire ce que nous, égyptologues, avons compris.", avait d’ailleurs exprimé l’égyptologue Guillemette Andreu-Lanoë sur la radio Mouv’, comme le souligne PureCharts.

Comme personne ne lâchait sa veste, l’ancien leader de la Sexion a sorti le titre "Hernan Cortès" le jeudi 13 avril dans lequel il renvoie la balle aux médias qu’il accuse d’avoir déformé ses propos. "J’dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots d’leur contexte", leur lance-t-il avant qu’on entende des extraits des médias se moquant de lui.

Cette fois-ci ce ne sont pas les médias qui s’en prennent à GIMS mais EDF. Et qui de mieux placé qu’un fournisseur d’électricité pour récupérer ce bad buzz avec brio ? Ce jeudi, le groupe a ironisé à son tour en partageant une publicité dans la presse qui a vite fait le tour des réseaux sociaux. "Fournisseur officiel des Pharaons depuis -2000 avant J-C. Non Monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l’électricité avait existé au temps des Pharaons, ils nous auraient sans doute choisis.", pouvons-nous lire sur le visuel.