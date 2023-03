Ederson et Rodrygo veulent voir Ancelotti à la tête du Brésil, bonne nouvelle pour Hazard ?

L'équipe nationale brésilienne se cherche toujours un entraîneur, depuis le départ de Tite, après l’élimination en quart de finale de la Selecao, lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Le nom de Carlo Ancelotti revient de plus en plus souvent pour reprendre la sélection, et plusieurs joueurs brésiliens rêvent de voir le tacticien italien aux commandes du Brésil.

L’intérim est pour l’instant assuré par Ramon Menezes, qui coachera l’équipe ce samedi pour le match amical face au Maroc (23h). Mais on sait que depuis le début qu’il ne s’agit que d’un intérim et que la Fédération brésilienne est toujours à la recherche d’un nouveau sélectionneur.

Le gardien de but de Manchester City, Ederson, a déclaré qu’il existait "une réelle possibilité" que le coach du Real Madrid prenne en charge l’équipe nationale brésilienne : "J’en ai discuté avec Casemiro, Vini et Militão. Il y a une grande possibilité qu’il vienne. On m’a dit qu’il était exceptionnel, que tout le monde l’aimait, que c’était un gagnant".