Eden Hazard, un capitaine optimiste malgré la défaite contre le Maroc : "Nous sommes de grands joueurs, on va se relever"

Eden Hazard, qui a été l'un des meilleurs Diables Rouges sur la pelouse avant d'être remplacé par Dries Mertens à l'heure de jeu, a tenu à livrer un discours optimiste et plein d'espoir après la défaite de la Belgique face au Maroc (0-2), ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022.

"Je suis déçu, comme sans doute toute la Belgique, a analysé Eden Hazard au micro de Pierre Deprez, l'un des envoyés spéciaux de la RTBF au Qatar. On voulait se qualifier dès aujourd'hui, mais on est tombé sur une très belle équipe du Maroc, ils ont fait un gros match, félicitations à eux. Il nous reste un match contre la Croatie, à nous à bien travailler et à le gagner. Ce sera difficile, mais nous sommes de grands joueurs, on a de l'expérience, on va se relever. On va tout donner lors du dernier match. Les huitièmes ? Si on veut aller au bout, il faudra gagner contre tout le monde : Espagne, Allemagne, Japon... Peu importe ! Maintenant, il faut bien se reposer, voir ce qui n'a pas été, parce qu'on ne fait pas un si mauvais match que ça. On a eu quelques occasions, mais avec des joueurs de cette qualité, on doit faire mieux. On a fait un moins bon match contre le Canada et on a gagné, ici on a un peu mieux joué et on perd. Je le répète, félicitations au Maroc."