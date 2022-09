Eden Hazard titulaire à la Coupe du monde : "Y a-t-il un débat dans la tête de Roberto Martinez ?"

Et Frank Peterkenne d’ajouter : "On doit faire le switch et oublier l’Eden qu’on a connu. Ce n’est plus le même joueur, ça ne signifie pas qu’il ne peut plus rien apporter à l’équipe. Ca pourrait le libérer et lui rendre service. Il peut occuper un autre rôle dans l’équipe : il a de l’expérience, une capacité à conserver un ballon, à sentir le jeu. N’oublions pas que c’est sans doute le joueur qui souffre le plus de l’absence de Romelu Lukaku. Il existe une vraie connexion naturelle entre eux. Même s’il est moins bon, ça reste Eden Hazard. Vous avez vu comment les Néerlandais ont effectué un marquage individuel sur lui ? Les entraineurs adverses vont chaque fois devoir préparer un plan pour le contrer. A nous d’en bénéficier par ailleurs."

"Est-ce qu’il doit commencer la Coupe du monde ? Ou ce serait mieux de le faire entrer vers la 60e minute avec sa qualité au ballon dans les matches où on mène au score ? Leandro Trossard est celui dont le profil correspond le mieux à celui d’Eden. C’est un mini-Eden Hazard. Je ne suis pas loin de penser qu’il est le douzième homme, celui qui va peut-être toujours rentrer en premier. Est-ce un titulaire en puissance ? Je suis un peu plus partagé. Je pense que ça va beaucoup dépendre d’un éventuel retour en forme de Jérémy Doku. On est en train de le préparer, on a bien compris l’idée de l’envoyer chez les Espoirs afin qu’il retrouve de la confiance. Il pourrait aider les Diables pour avoir des déséquilibres", a conclu notre collègue RTBF Lancelot Meulewaeter.