Eden Hazard sur Tiktok après le titre du Real Madrid : "Que grande"

Samedi dernier, le Real Madrid s’adjugeait son 35e titre de champion de La Liga en remportant 4 à 0 son match face à l’Espanyol. Malgré une saison compliquée, Eden Hazard remporte son deuxième trophée avec le club espagnol.

Et si le Diable Rouge n’a malheureusement pas fait des flammes sur le terrain, puisqu’il n'y a passé que très peu de temps, il a brillé en dehors. En l’occurrence sur le toit d’un bus à impériale. Après leur victoire, les joueurs madrilènes ont déambulé dans les rues de la ville, acclamés par la foule. Un des supporters, porté par l’euphorie, a envoyé son smartphone vers Eden, qui l’a rattrapé. Et il ne s’est pas privé pour s’amuser et remplir le téléphone de clichés de ses coéquipiers avant de le restituer à son propriétaire.

Très gâté par la générosité du joueur, le jeune homme s’est empressé de compiler les photos pour en faire une vidéo publiée sur son compte Tiktok. Vidéo qui comptabilise pas moins de 350.000 likes et deux millions de vues en 24 heures. On peut lire "que grande Hazard" dans les commentaires et c’est vrai qu’une fois de plus, Hazard a montré une grande générosité, qui n’était déjà plus à prouver.