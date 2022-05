Eden Hazard : "Si je reçois des minutes la saison prochaine, on reverra le vrai Eden"

Le capitaine des Diables Rouges s’est ouvert à la presse histoire de revenir sur saison chahutée au Real et de préfacer le match de Ligue des Nations face aux Pays-Bas vendredi. Du Eden pur jus. Avec le sourire. Et derrière ce sourire, une certaine envie, une envie certaine de revenir au plus haut niveau. Prouver que la saison à venir, marquée par la Coupe du Monde au Qatar et son envie d’exploser au Real, sera la sienne.

Eden, comment vous sentez-vous 72 heures après ce titre de champion ?

" Encore un peu fatigué par la fête. Mais ça reste des bons moments. Des moments marquants. J’ajoute que ce j’ai dit aux supporters lorsqu’on m’a donné le micro n’était pas préparé. Je ne savais pas que je devais parler. Je crois que c’est Karim qui me tend le micro… C’était spontané, court, mais je crois que tout le monde a compris le message (NDLR : qu’il reviendrait plus fort l’année prochaine). "

Et cette saison prochaine, ne débute-t-elle pas déjà maintenant en juin pour vous ?

" Elle a déjà débuté il y a quatre semaines me concernant. Après l’opération quand j’ai repris les entraînements. Dans ma tête je veux être prêt l’année prochaine et signer une bonne préparation. "

Un petit mot encore sur le Real et le match de Thibaut Courtois en finale. Il a été héroïque.

" Ici ça a fort marqué parce que c’était la finale. Je le connais depuis dix ans. Il a toujours été comme ça. Je ne suis pas surpris. Il l’a toujours fait avec Chelsea, l’équipe nationale, le Real etc. Cela fait dix ans que je dis que c’est le meilleur. "

Partout où vous êtes passé, vous avez fait parler votre talent. Sauf au Real, essentiellement pour des raisons de blessure. Comment vivez-vous cela ?

" C’est compliqué. Ma carrière était déjà belle quand je suis venu au Real. Mais je voulais briller ici. J’arrivais en superforme dans le meilleur club du monde. Je suis un peu triste, un peu déçu de ces trois années. Mais je me dis que je suis dans le meilleur club du monde qui te permet de gagner des trophées. Il y a beaucoup de " mauvais ". Mais pas tout. J’ai rencontré des belles personnes et j’ai joué avec des très bons joueurs. Maintenant je n’ai plus de souci physique. Tout est rentré dans l’ordre… A moi de démontrer que je ne suis pas fini. Voilà pourquoi je n’ai jamais eu dans ma tête l’envie de partir. Je sais que si je retrouve mon niveau je peux apporter beaucoup à cette équipe. J’espère avoir des minutes la saison prochaine et alors on reverra le vrai Eden Hazard. Je n’ai pas de doutes là-dessus. Je dois juste retrouver la confiance sur le terrain. Marquer, dribbler…"

Retour aux Diables Rouges. Ces 4 matches à venir sont importants pour vous.

" Je ne sais pas si je vais jouer les quatre. Mais en quatre ou cinq mois je dois avoir joué 45 minutes… Je suis là pour reprendre des minutes dans les jambes. Retrouver des sensations. Retoucher la balle. "

Briller au Qatar, c’est un objectif personnel pour vous ?

" Cela fait un moment que l’on n’a pas vu le vrai Eden. Et au Real et en équipe nationale. A l’Euro, j’ai fait un bon match c’était contre le Portugal et je me suis blessé… J’avais placé beaucoup d’espoir sur cet Euro. Donc j’étais un peu déçu. Mais ici je crois que l’on a encore de grandes choses à faire en novembre avec cette équipe belge. On doit aller au Qatar pour gagner la Coupe"

Quel est votre favori pour le prochain ballon d’or ? Benzema, Courtois ? KDB ?

" Benzema. Y a pas photo. Kevin, Mané, Vinicius ont fait une super saison… Il est pour Karim à 99%. Je l’espère pour lui. Il le mérite. Thibaut sera dans les 5 ou 10 premiers… S’il avait joué en 8e, ¼ et ½ comme en finale il aurait été ballon d’or aussi hein… Mais il a Karim a aussi gagné la Ligue des Nations. Il a aussi été impressionnant en Liga. "

Vous avez l’intention de continuer avec les Diables après le Qatar ?

" Ça dépendra des blessures et de comment je me sens. Si joue avec des blessures, il ne faudra pas me demander de continuer."