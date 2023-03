Eden Hazard seul sur sa planète banquette au Real Madrid : pas une seule minute de jeu en 20 matches…

20 rencontres, plus de 1800 minutes à disputer… et rien, peanuts, niks, kedal pour Eden Hazard. Voilà vingt matches que le footballeur de Braine-le-Comte n’a plus eu droit à la moindre minute de jeu. Il est le seul de tout l’effectif de l’équipe première du Real Madrid à être dans ce cas, même certains joueurs espoirs ont joué plus que lui cette année, comme l’a remarqué le quotidien sportif espagnol AS.

3 janvier 2023. Eden Hazard sort à la 68e minute, il vient d’être titularisé par Carlo Ancelotti pour une rencontre de Coupe du Roi face à Cacereno pour laquelle le coach italien a largement fait tourner son effectif. Le Belge ne se doute certainement pas qu’il s’apprête à traverser la plus longue traversée du désert de son aventure madrilène pourtant déjà très compliquée jusque-là. Un désert ou une île déserte plutôt… Car il est bien seul sur sa planète. Aucun autre membre de l’effectif pro n’est dans le cas. Tous, même des joueurs comme Odriozola, Mariano ou encore Vallejo ont joué plus que lui. Tous comme certains petits jeunes venus en renfort. Tous, mais pas lui.

Même lors de sa grosse blessure subie en novembre 2019 face au PSG en Ligue des Champions Eden Hazard n’avait pas manqué autant de matches. Bien décidé à rester du côté de la capitale espagnole contre vents et marées Eden ne voit pas le bout du tunnel. Lui qui a mis fin à sa carrière internationale en décembre dernier, mais qui compte toujours plus de minutes jouées avec la Belgique cette saison, qu’avec le Real… éloquent.