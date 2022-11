Eden Hazard satisfait de l’état d’esprit des Diables : "On est tous soudés et c’est ce qui fait la force de notre équipe"

La Belgique s’est imposée face au Canada pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Les Diables Rouges n’ont pas brillé et ont été secoués par des vaillants Canadiens mais on pu se reposer sur un Eden Hazard en net progrès qui a été très important dans la conservation du ballon. Le joueur du Real Madrid est d’ailleurs apparu satisfait de sa prestation au micro de Pierre Deprez : "Bien. Bien mais peut mieux faire. J’ai perdu quelques ballons que si normalement je suis bien, je ne les perds pas. Mais dans l’ensemble bien, physiquement je me suis bien senti et j’espère juste progresser encore dans quelques jours et enchaîner les matches comme je l’ai toujours dit. Et je sais que si j’enchaîne les matches, je vais revenir à mon niveau. Moins inquiet qu’après l’Egypte parce que contre l’Egypte c’était un mauvais match de ma part et de l’équipe. Aujourd’hui, le match n’était pas encore terrible mais il y a quand même les trois points. Ça doit nous permettre de continuer à progresser et à voir ce qui n’a pas été pour essayer de gagner contre le Maroc".

Plus question donc de parler de banc pour Hazard : "C’est le coach qui décide. S’il me met sur le banc, je l’accepte mais d’un point de vue personnel, c’était très bien".

Roberto Martinez a d’ailleurs longuement enlacé son capitaine lors de sa sortie à l’heure de jeu, lui glissant également quelques mots qu’Hazard n’a pas souhaité révéler : "C’est secret, s’il veut le dire, il le dira. Mais il dit souvent des bonnes choses le coach. Surtout quand on sort d’un match difficile et qu’il est content. Des fois, un petit mot du coach ça fait toujours plaisir, un petit sourire. Ce sont des choses que j’apprécie. Il sait comment je suis et ça fait du bien".

Une victoire à l’arraché face au Canada qui peut s’avérer utile pour la suite de la compétition pour Hazard pour qui les Diables ont encore montré un bon esprit d’équipe : "On est un groupe soudé. Et on l’a toujours été, peu importe ce qu’il se passe. On a vécu des super moments avec ce groupe. Il y a des jeunes qui arrivent, on a vécu des moins bons moments ensemble aussi mais on est tous soudés et c’est ce qui fait la force de notre équipe. Je pense que même dans l’adversité on est fort et on est tous contents les uns pour les autres quand ça se passe bien surtout".

Lancé pour la suite de la compétition, la prochaine étape pour le Brainois pourrait être de montrer un Eden Hazard à nouveau décisif face au Maroc ce dimanche : "Pas important, Eden Hazard qui gagne c’est mieux".