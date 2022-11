Eden Hazard s’adresse aux supporters du Real Madrid : "Je suis désolé, j’essaie de montrer plus mais je ne joue pas"

Eden Hazard a accordé une interview au quotidien Marca juste avant le départ de la délégation belge pour le Qatar. Dans un long entretien, le Belge est revenu sur sa situation au Real, où son temps de jeu est réduit à néant malgré un corps qui semble désormais rester éloigné des blessures. "Combien je me donne sur dix pour mon passage au Real ? Zéro ! Mais je me donne dix pour la manière avec laquelle je vis dans ce groupe", détaille-t-il. "Je ne joue pas, mais être un joueur du Real Madrid était un rêve de gamin." Que répond-il à ceux qui déplorent ne jamais avoir vu jouer le 'vrai' Eden Hazard ? "Je suis désolé, j’essaie mais… je suis désolé. J’aimerais montrer plus mais je ne joue pas. J’aimerais jouer mais… je suis désolé."