Eden Hazard répond à Thorgan à propos d’une signature à l’Union : "D’accord pour une semaine… mais après j’arrête"

Nous sommes le 15 septembre 2023 et depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard est toujours sans club. Pour de nombreux observateurs, dont Kevin Mirallas, l’ex-capitaine des Diables Rouges va prendre sa retraite. Le court extrait d’un épisode de la série "Mauve" dévoilé par Play Sports ce vendredi nous laisse penser que le Belge est en effet de plus en plus proche de raccrocher les crampons.

Dans cette vidéo partagée sur Twitter (désormais "X"), on suit Thorgan Hazard, en route vers le Lotto Park pour signer son contrat à Anderlecht. Au volant de sa voiture, le nouvel anderlechtois annonce la nouvelle à son frère Eden au téléphone. "Alors le Brusseleir, c’est fait ?", lance Eden. "C’est fait. Je viens d’appeler Kylian. Je lui ai demandé quand est-ce que le RWDM et Anderlecht s’affrontaient. Tu n’as pas envie de jouer à l’Union ? Comme ça, on est tous les trois à Bruxelles", lui demande alors Thorgan.

Ce à quoi l’ancien madrilène lui répond : "Pour le fun ça serait bien… Mais je n’ai pas envie. Je peux signer à l’Union une semaine pour le match contre Anderlecht, et une autre semaine pour jouer contre le RWDM. Et après j’arrête, c’est sûr".

Une conversation sympathique entre frères qui nous donne néanmoins un petit indice concernant l'avenir d'Eden Hazard.