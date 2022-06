Eden Hazard rassuré sur son état physique : "Deux semaines très intéressantes, je peux dire que je n’ai plus rien"

Le capitaine de l’équipe nationale est aussi revenu sur le match en tant que tel et cette victoire par le plus petit des écarts, grâce à un but de Michy Batshuayi. "Le bilan est positif même si ce n’était pas facile" explique Eden Hazard. "On savait que cela allait être un match beaucoup plus compliqué que le match aller."

"On a bien commencé. On arrive à marquer un but rapidement. Après, comme contre le pays de Galles, on n’arrive pas à mettre le deuxième et donc on se fait un peu peur. On arrive à bien défendre, on a un peu de chance, avec le poteau en toute fin de match. Mais on a les trois points."

Point commun avec la précédente rencontre, la fébrilité en fin de match. Elle avait coûté deux points face aux Gallois. Ici cela n’a pas porté à conséquence. "C’est sûr que c’est ce qu’il faut un peu travailler. Mais on a eu la possibilité de marquer le deuxième pour finir le match et on n’a pas réussi à le faire. Après, ils ont des bons joueurs en face. Ils peuvent créer le danger à tout moment."

Pour Eden Hazard, une partie de l’explication du manque de réussite offensive est aussi à aller chercher dans la longueur de la saison. "Je crois qu’il nous a manqué un peu de fraîcheur dans les derniers mètres. On sait aussi que Romelu n’est pas là et que lorsqu’il est là et qu’il a une occasion, il la met souvent. Aujourd’hui Michy en met une belle donc on va retenir cela. Il faut continuer à travailler et à prendre du plaisir comme on a essayé de le faire pendant ces deux semaines. Et essayer de gagner les matches."