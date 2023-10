Eden Hazard prend sa retraite : "Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment"

Plus les mois avançaient, plus cette annonce semblait inéluctable. Eden Hazard, sans club depuis son départ du Real Madrid, a officiellement annoncé la fin de sa carrière. "Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment", écrit-il sur son compte Instagram.



"Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde".