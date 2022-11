Eden Hazard : "On a eu une réunion hier, vu ce qu’on s’est dit, on aura 26 guerriers contre la Croatie"

C’était sans doute l’une des conférences de presse les plus attendues de l’histoire récente de notre équipe nationale. Appelé à la barre alors que les Diables naviguent en plein doute et que des rumeurs (persistantes) de tensions émanent d’un peu partout, le capitaine Eden Hazard a fait le point sur la situation.

Visage fermé, le Brainois ne s’est pas débiné au moment de commenter les éventuelles tensions dans le vestiaire. Evidemment interrogé là-dessus d’emblée par les journalistes, il a confié : "S’il y a des tensions ? Il n’y a pas grand-chose. On lit beaucoup de bêtises. On a eu une bonne réunion d’une heure hier soir. Il y avait le staff et tous les joueurs. On s’est dit plein de choses. Des bonnes et des moins bonnes qui n’ont peut-être pas plu à certains. Mais on va vers l’avant. Il reste un match. On veut le gagner. Il reste deux jours pour le préparer. C’est le plus important."

Cadre de l’équipe nationale depuis des années, Eden Hazard vit une période plus compliquée, il en est évidemment conscient : "Ce n’était pas à Yannick Carrasco et Arthur Theate de venir devant la presse. Vu les circonstances, il fallait des cadres, c’est pour cela que Thibaut et moi sommes devant vous. C’est l’un des moments les plus difficiles. Mais bon, en 14 ans, on n’a pas eu que des bons moments non plus. Les gens attendent beaucoup, c’est normal. A nous de montrer qu’on est une grande équipe. Les grandes équipes restent soudées, ensemble dans les mauvais moments. On n’a qu’une chose à faire. Parler c’est bien, agir c’est mieux."