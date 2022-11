Eden Hazard n’a plus foulé les terrains de Liga depuis bientôt deux mois

Mais où est donc passé Eden Hazard en championnat espagnol ? Alors que ses suiveurs avaient repris espoir le 11 septembre dernier avec une titularisation face à Majorque, le Belge n’a depuis plus eu droit à la moindre seconde.

Un choix qui surprend d’autant plus que ses coéquipiers sont quelque peu dans le dur ces derniers jours. En atteste notamment leur première défaite de la saison face au Rayo Vallecano hier soir. Peu inspirés dans la surface adverse, les joueurs de Carlo Ancelotti ont semblé bien fatigués. "Jouer tous les trois jours, c’est dur, on souffre. On n’est plus aussi frais qu’avant. Surtout dans ce type de matches, où l’adversaire te presse et où tu as besoin de jambes" abondait l’entraîneur italien en conférence de presse. Une déclaration qui pose question quand on sait que le coach a à sa disposition des joueurs qui rongent leur frein sur le banc. Ce n’est pas Eden Hazard qui vous dira le contraire.

Avant de certainement s’envoler avec les Diables Rouges pour le Mondial, l’attaquant aura une dernière occasion de grappiller du temps de jeu sous la vareuse madrilène ce 10 novembre face à Cadix. Le capitaine belge éviterait ainsi de justesse les deux mois sans la moindre minute de jeu en première division espagnole.