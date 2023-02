Eden Hazard n’a pas voté, un 'inconnu' représente les Diables : six infos curieuses sur la cérémonie The Best

La récolte des votes ayant eu lieu entre le départ de Martinez et l’arrivée de Domenico Tedesco, l’Union Belge a demandé à Luke Benstead de remplir le formulaire. Le "First Team Assistant Coach and Head of Coach Development/Methodology at the RBFA", récemment promu au poste de reponsable du développement des entraîneurs, s’est acquitté de la tâche. Pour les joueurs, il a voté pour Messi, De Bruyne et Modric. Pour les gardiens, il a voté Courtois, Bounou et Martinez. Pour les coachs, il n’a pas plébiscité son ancien boss mais bien Scaloni, Regragui et Ancelotti.