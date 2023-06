Pour Eby Brouzakis, les torts doivent être partagés entre son coach Carlo Ancelotti et Eden Hazard. Ancelotti n’a jamais vraiment donné sa chance à Eden Hazard sur le terrain, et au même moment a émergé Vinicius, l’un des joueurs les plus efficaces du monde actuellement.

Mais Eden Hazard ne s’est jamais réellement caché : il aime vivre normalement, il accorde une grande importance à sa vie de famille, et on ne peut pas le juger par rapport à ça selon Eby.

Est-ce une fin de carrière pour Eden Hazard ? Il n’a pourtant que 32 ans. Avec leurs 35, 37 et 38 ans, Benzema, Modric et Ronaldo prouvent que le talent ne suffit pas et qu’avec plus de travail, Hazard aurait pu rester plus longtemps au sommet.

Est-il le meilleur joueur belge de tous les temps ? Si la question pouvait se poser il y a quatre ans, Kevin De Bruyne, actuellement en lice pour un triplé championnat – coupe – ligue des champions, a depuis incontestablement pris le dessus.