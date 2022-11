Eden Hazard : "Leandro Trossard mérite plus que moi de jouer en ce moment mais je ferai tout pour être sur le terrain"

Le Jour J approche pour les Diables rouges, qui entameront leur compétition le mercredi 23 novembre à 20h face au Canada. Arrivé à Tubize, Eden Hazard s’est entretenu au micro de Quentin Weckhuysen. "Ça va, tout va bien", rassure d’entrée de jeu le capitaine des Diables, avant de poursuivre. "J’arrive avec un bon état d’esprit et une envie de bien faire avec ce groupe. Certes j’ai peu de préparation mais on sera directement dans le bain donc il n’y a pas de temps à perdre. J’ai envie de m’entraîner et d’aller sur le terrain pour montrer qu’on sait jouer au football".

Sans temps de jeu au Real Madrid, le numéro dix belge est-il prêt physiquement ? "Je suis prêt mais pas encore pour jouer tout un match. Tant que je suis sur le terrain, je suis heureux mais on verra tout cela avec le staff. L’année dernière, je n’avais pas beaucoup joué et on a très bien travaillé. Au final, je me suis blessé donc ça a été décevant. Je ne sais pas si j’avais trop travaillé ou pas assez, il faudra trouver le juste milieu".

Le Madrilène a-t-il peur de manquer de rythme, alors qu’il ne joue pratiquement plus dans la capitale espagnole ? "Oui et non car je sais ce que je peux apporter mais je sais aussi qu’il ne me faut pas beaucoup de rythme pour faire de bonnes choses même si c’est toujours important d’en avoir dans la durée. Je devrai faire de bons entraînements et voir jusqu’où je peux pousser. Je ne veux pas avoir de regrets".



Eden Hazard est conscient de sa situation actuelle. Il sait aussi que la concurrence pousse derrière. "A Lille j’ai pris la place de quelqu’un, à Chelsea aussi. Quelqu’un prendra ma place, ça fait partie du jeu (...). Si vous voulez parler de Leandro (Trossard) , il mérite plus que moi de jouer en ce moment, mais je ne vais pas lâcher. S’il joue, je serai le premier à le féliciter. Mais je ferai tout pour être sur le terrain (...) Je veux donner le maximum, pour montrer que j’ai de bons restes. Je ne suis pas devenu nul en deux ou trois ans, hein"; a-t-il confié, toujours aussi franc, en conférence de presse.

Quelles sont les ambitions des Diables avant de s’envoler pour la Coupe du monde ? "On n’est plus favoris. Mais je pense que nos rivaux se disent que la Belgique a de bons joueurs. Des équipes sont meilleures que nous, avec plus d’expérience et de titres. Nous, on a l’expérience mais n’a rien gagné. Certains vont disputer leur dernière compétition et ils voudront donner le maximum".