Eden Hazard : le stade avant les stats

Alors comme ça, tu as décidé de partir, presque, sans prévenir. Toi qui étais arrivé sur la planète foot telle une comète. Au LOSC, but not least. Et ces frissons dès les premiers ballons effleurés, caressés. Un coup du foulard par-ci, une Panenka par-là. Car dans un monde encerclé de datas, tu as dicté ta propre loi. Celle d’un joueur plaisir. L’instinct au-dessus de tout. Les stats ? Tu t’en fous. Et comme pour le prouver, tu attends ton 23e match sous le maillot des diables pour inscrire ton premier but international. Le premier de tes 33, quand même. L’essentiel, pour toi, est ailleurs. Tu réussis à nous emmener sur ton terrain, qui reste ton jardin. Un jardin suspendu, au sommet, pendant des saisons entières. Le jardin d’Eden est joli, fleuri. Peuplé de gestes techniques, de dribbles, de coups de rein jamais pour rien. En un éclair. En un clin d’œil, toujours.

Tu as un jour rêvé du ballon d’or mais tu savais, au fond de toi, que tu ne l’aurais jamais. Pas assez " tueur " pour ça. Tu préférais toujours faire jouer un partenaire bien placé plutôt que de finir le travail toi-même. Tu aimes la passe, tu aimes le collectif, tu aimes le foot. Et transforme chacune de tes actions en un moment que les ordinateurs ne peuvent pas retranscrire : tu es l’émotion. Les datas ne parlent jamais du nombre de " Ooooooooooh ", de " Aaaaaaaaaah " qu’un joueur peut susciter dans un stade. Tu es ce type de joueur, pour qui on se déplace. Pour qui on oublie, parfois, le résultat, valeur souvent trop absolue dans ce foutu foot.

Tu vois, c’est encore difficile de parler de toi, joueur, au passé. Pourtant, on l’a vu venir, ce message de fin. Des années que tu te traines. Et que tes fans souffrent avec toi. Ce fameux goût de trop peu. Ce Réal, impitoyable, qui ne correspondait pas à ta philosophie de vie. On te laisse juge de tes éventuelles erreurs. Mais tout cela te ressemble aussi, finalement. Cette insouciance qui t’a fait croire que c’était un club comme les autres. C’est cette insouciance qui t’avait porté jusque Madrid, jusqu’au club de tes rêves. C’est elle qui a précipité ta chute.

Tu pars, jeune, rejouer dans ton si cher jardin, avec tes frères, tes gamins. Trop tôt ? Peut-être. Ou trop tard ? Car tu laisses aux dictateurs de l’instant l’occasion de ne se souvenir que de cette dernière impression. En oubliant tes nombreux titres, individuels et surtout collectifs.

Nous, on emmène avec nous ce doux souvenir du 6 juin 2018. Ce jour-là, tu sors le match de ta vie, en quart de finale de coupe du monde contre le Brésil. Comme une signature indélébile, tu réalises un récital sans marquer, sans passe décisive, sans stat. Mais le plus Brésilien des joueurs sur le terrain, à Kazan, porte le brassard des Diables Rouges. Tu es, à cet instant précis, le meilleur joueur du monde. Aujourd’hui, le 10/10, c’est ce merveilleux numéro 10 qui nous vient à l’esprit.