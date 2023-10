Eden Hazard, l’éternel insouciant

En équipe nationale aussi, on gardera de lui l’image d’un grand plaisantin. D’un gars qui, malgré son standing, malgré son aura de capitaine, reste un homme simple. “Le docteur m’a fait une piqûre” avait-il confié à son kiné de l’époque. “Ce qu’il y avait dans la seringue ? Je ne sais pas, moi. Héroïne, cocaïne, sans doute des trucs pour que je sois bien” avait-il plaisanté, son sempiternel sourire collé aux lèvres.

Tous les supporters belges se rappellent sûrement aussi de sa masterclass sur le balcon de l’hôtel de ville, où il avait harangué, en DJ improvisé, une foule acquise à sa cause après le retour du Mondial 2018. Casquette à l’envers vissée sur le front, lunettes de soleil à l’effigie de la Belgique sur le nez, il avait entonné un “Waar is da feestje” rentré dans les annales.

Partout où il passait, son sourire était empli d’une réelle bienveillance, d’une franche insouciance. Partout, sauf au Real Madrid. Où Eden a tenté de garder la face en restant l’amuseur du vestiaire mais où ça s’est, trop vite, gâté pour le footballeur Hazard. Alors l’homme a appris, pour la première fois de sa vie, à cacher ses doutes et ses démons derrière un masque, qu’il n’a jamais vraiment réussi à dompter, malgré les apparences. Question d’habitude, sans doute…

Mais changer, Eden Hazard n’a jamais estimé devoir le faire. Ou vouloir le faire. Parce que pour lui, football a toujours rimé avec passion. Et qu’à partir du moment où la passion n’était plus vraiment là, il a estimé qu’il était temps de s’en aller. Non sans un dernier sourire, sans doute, au moment de repenser aux meilleurs moments qui ont bercé sa carrière.