Eden Hazard, l’enfer des promesses vaines

Un risque qu’il n’a donc pas voulu prendre non plus ce samedi, préférant tour à tour faire monter Valverde, Ceballos, Kroos et enfin Rüdiger. 5 changements mais pas une minute de jeu pour Eden Hazard, calfeutré dans son survêt d’échauffement sur le banc.

Quelques jours plus tôt, cependant, Carlo Ancelotti était encore parvenu à distiller une lueur d’espoir dans l’esprit du supporter belge… qui n’attend que ça depuis des mois. "Hazard aura un rôle plus important cette saison" a-t-il martelé, comme s’il essayait de se convaincre lui-même que Hazard vaut sans doute mieux que ce rôle ingrat de joueur de complément qu’il lui affuble depuis des mois.

Pourtant, rien n’y fait. Malgré les promesses, répétées un peu sadiquement par Ancelotti en conférence de presse, Hazard ne joue pas. Et quand on voit les résultats du Real Madrid, on se dit que la situation ne risque pas de changer d’ici demain. Semaine après semaine, les Merengue gagnent. De façon étriquée mais ils gagnent. Et donnent donc raison au sorcier italien qui admet devoir "composer avec tout le monde" dans son noyau.

Tout le monde sauf Eden Hazard, donc.

Hazard, qui n’a plus disputé 90 minutes en Liga depuis décembre 2021.

Qui court derrière sa première titularisation depuis janvier.

Et son premier but depuis mai 2021.

Une éternité pour un joueur qui aimerait sans doute juste enchaîner les matches pour prouver qu’il peut retrouver son meilleur niveau.