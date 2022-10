Eden Hazard, l’éclipse sans fin au Real Madrid ?

Même chez nous, le cas du joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid interroge. "Il faut désormais se demander si Eden Hazard peut encore jouer 90 minutes, ou sept matches dans un laps de temps très court", a admis le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez dans un entretien à la RTBF le 3 octobre.

Avec sa sélection, Hazard a été aligné environ 60 minutes à deux reprises fin septembre en Ligue des nations en apparaissant en manque de rythme face au pays de Galles (2-1) et aux Pays-Bas (0-1).

"Eden n’a plus enchaîné les matches depuis très longtemps, et cela a des conséquences. On fera le point sur sa situation à l’approche de la Coupe du monde, et on verra quel rôle on pourra lui confier. Mais je ne le vois pas comme un joker […], c’est un joueur qui doit prendre le rythme du match en main, dès le début", a poursuivi le technicien catalan, le qualifiant d'"un des meilleurs joueurs du monde dans la capacité à créer le danger".

Après le succès contre le pays de Galles, Hazard s’est dit "heureux de jouer et de commencer un match" et a confié que c’était "à (lui) de gratter des minutes".

Pour ce déplacement à Varsovie -le match se déroule en Pologne en raison de la guerre en Ukraine-, le Real Madrid se retrouve son autre Belge Thibaut Courtois, victime d’une sciatique la semaine dernière, et sans doute aussi son buteur fétiche Karim Benzema.