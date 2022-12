Eden Hazard l’a dit à ses équipiers, il songe à arrêter avec les Diables

Le futur des Diables rouges va-t-il s’écrire sans Eden Hazard ? Après le partage contre la Croatie et l’élimination du Mondial 2022, le capitaine a confié dans l’intimité du vestiaire qu’il allait arrêter la sélection.



Le capitaine a-t-il parlé sous le coup de la déception ? Est-ce que le futur entraîneur trouvera les mots pour le faire revenir sur sa décision ? Autant de questions auxquelles les prochaines semaines apporteront des réponses.



Le joueur du Real Madrid ne s’est pas présenté en zone d’interview après la rencontre. Avant la rencontre, il avait expliqué qu’il n’abordait pas ce duel contre la Croatie avec l’idée que ce serait son dernier match en équipe nationale.



D’autres Diables comme Jan Vertonghen et Dries Mertens ont déjà annoncé publiquement qu’ils continuaient. Toby Alderweireld a lui évoqué une possible retraite internationale.