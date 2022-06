Eden Hazard "Karim Benzema mérite le Ballon d’or, il n’y a pas photo !"

Difficile d’être plus clair, le numéro 7 Merengue plaide la cause de son capitaine aux stats affolantes. Cette saison avec le Real, " Benz " a marqué 44 buts et donné 15 passes décisives en 46 matches. De plus, même si Thibaut Courtois a été " l’homme de la finale ", l’attaquant des Bleus a été déterminant dans le parcours du Real en Ligue des Champions. Avec ses 15 buts en 12 matches et sa personnalité, le Français a été décisif en 1/8e en ¼ et en ½ de quoi lui donner une longueur d’avance sur tous ses rivaux, " Je pense que Thibaut Courtois figurera dans le top 10, voire dans les 5 premiers. Après, s’il avait réalisé la même prestation en 1/8e, en ¼ et en ½ que celle qu’il a réalisée en finale… Il aurait été Ballon d’or aussi. C’est juste qu’on l’a moins vu sur ces matches-là car il avait sans doute moins de boulot aussi. A l’inverse de Karim que l’on a vu à chaque stade de la compétition. De plus Benzema a aussi gagné la Ligue des Nations l’année dernière avec la France et puis n’oublions pas ce qu’il a réalisé en Liga cette saison. "

A défaut de Ballon d’or, Thibaut Courtois devrait rafler le trophée Lev Yachine de meilleur gardien de l’année. A ce jour, l’ex dernier rempart du Dynamo Moscou reste l’unique gardien lauréat du Ballon d’or en 1963.

Un brin malicieux, Eden Hazard s’est également exprimé sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, lui qui a longtemps été cité au Real Madrid. "La concurrence est déjà rude sans lui, elle l’aurait donc été encore plus avec lui. Tant mieux qu’il ne vienne pas", a-t-il conclu, sourire aux lèvres. Sacré Eden !