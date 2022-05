Eden Hazard : "je repars de zéro mais tout est rentré dans l’ordre, je voulais retirer cette plaque depuis longtemps"

Le joueur revient tout juste pour la finale de la Ligue des champions. Assez pour accrocher du temps de jeu ? "Je me prépare de la même manière pour chaque match. C’est une finale, mais j’essaie de ne pas changer. Je fais ça à ma façon, il y a plus de médias mais sur le terrain c’est la même chose. J’essaie de rire et oublier la pression."

S’il a peu joué cette saison (7% de temps de jeu), le joueur semble libéré et se tourne déjà vers la saison prochaine. "Le coach le sait : j’ai encore deux ans ici, les trois premières années ne se sont pas bien passées. Je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. A commencer par samedi et enchaînant la saison prochaine. Je suis encore dans mon rêve, ça a toujours été le but de ma vie de jouer ici. Ma famille a toujours été contente ici, ils sont contents maintenant."