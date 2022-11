Eden Hazard : "Je me sens bien... si je suis bon, on peut gagner la Coupe du monde"

J-1 avant Belgique - Maroc, le deuxième match des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022. Ce samedi, Eden Hazard s'est prêté aux activités médias.

"Pour le moment, je me sens bien. J’essaie d’aider l’équipe en tant que joueur. La récupération se passe très bien. Tout le staff médical est là, ils bossent bien. Je me suis bien senti pendant soixante minutes. Le deuxième match est quatre jours après, je me sens bien. J’ai envie de jouer. Les difficultés mentales, c’était surtout quand j’étais blessé et que je ne comprenais pas pourquoi. J’ai juste envie de jouer, de prendre du plaisir sur le terrain. Tout est rentré dans l’ordre, à moi des montrer des choses sur le terrain. Plus je vais enchainer les matches, plus je vais être bon. Si Eden est bon, on peut gagner la Coupe du monde. Si Eden n'est pas bon, ce sera plus compliqué", a indiqué le capitaine des Diables.

Et Eden de se souvenir : "En équipe nationale, ce n’était pas tout rose au début non plus. Je ne porte pas beaucoup d’attention à ça. Les gens parlent, ça fait partie du foot. Je me concentre sur le terrain, je sais ce que je peux apporter. Il y a des critiques même quand on joue bien. J’essaie d’apporter le meilleur pour le pays, je compte tout donner."

"Est-ce que je suis inquiet ? Oui et non. Vous savez, c'est toujours difficile de jouer un premier match. On avait rencontré le même problème face au Panama durant le Mondial 2018. On a des bons joueurs avec le ballon Je suis assez confiant en fait, poursuit-il. On avait un peu la peur du premier match. On devrait jouer notre jeu. On n’a pas osé des passes un peu risquées. Tactiquement, on était bien. Il ne faudra pas avoir peur de dribbler, de faire une passe entre les lignes face au Maroc. On a regardé leur match face à la Croatie. Ils pouvaient gagner, c'est une bonne équipe avec des grands joueurs. Ils peuvent faire la différence à tout moment. On sait que ça va être compliqué, un peu comme contre le Canada. On devra être prêt dès les premières minutes pour essayer de marquer rapidement."

Et de conclure au sujet de notre défense. "La solution, c’est de mettre un joueur qui court vite. Nos défenseurs savent qu’ils ne sont pas les plus rapides, ils jouent avec leur expérience. Sur les flancs, on doit bien gérer, Timothy et Carrasco courent vite. On doit défendre ensemble, à nous d’essayer d’anticiper les choses. On n’a pas les trois défenseurs centraux les plus rapides du monde, ils le savent. Mais ils compensent avec d'autres qualités", conclut le joueur du Real Madrid.