Eden Hazard fête ses 15 ans de carrière : de l’extase lilloise au spleen madrilène

C’est donc la fleur au fusil, avec cette légèreté qui le caractérise depuis toujours, que Hazard débarque à Stamford Bridge. Où tout est plus grand, plus prestigieux, où la pression des résultats est bien plus prégnante et étouffante qu’à Lille.

Mais ça, Eden n’en a cure. Lui, ce qui lui a toujours importé, c’est de prendre du plaisir. Son premier match de championnat ? Une passe décisive, un pénalty provoqué et un trophée d’homme du match.

Dans les semaines et les mois qui suivent, Hazard prend une autre dimension avec les Blues. Si à Lille, il était un diamant à polir, ici il est tout simplement la meilleure version de lui-même. Et l’un des meilleurs joueurs de Premier League.



Ce trophée de MVP, il le remportera d’ailleurs une fois, lors de la saison 2014-2015 où Chelsea rafle le titre devant Manchester City et Arsenal. Avec 14 buts et 9 assists, Eden éclabousse la saison de toute sa classe, sans forcément livrer un chantier statistique, mais en faisant preuve d’une déroutante facilité balle au pied dans un championnat réputé pour être le plus dur.

Des moments plus durs, il en aura d'ailleurs aussi. Notamment lors du passage (heureusement assez court) d’un José Mourinho qui le fait dégringoler dans la hiérarchie. Ou à cause de quelques vilaines blessures ci et là. Mais les doutes madrilènes persistants ne rôdent pas encore et Eden envoie valser le moindre moment creux d’un gros match par la suite.

Des gros matches, il en fait aussi avec les Diables rouges, évidemment. Il disputera deux Coupe du monde avec la Belgique pendant son périple londonien. Deux Mondiaux, lors desquels il sera, en compagnie des De Bruyne, Courtois ou Lukaku l'un des principaux tauliers belges. En 2018, il est même l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Voire le meilleur d'ailleurs. Mais il rate la montre en or de rien, tellement rien. Tout se sera joué à un Samuel Umtiti près, mais on ne refera pas l'histoire...

Et en club me direz-vous ? Eh bien, son palmarès complet avec les Blues ferait frémir pas mal de joueurs : 110 buts et 92 assists en 352 matches étalés sur 7 saisons. Cité avec insistance du côté du Real Madrid, le club de son coeur, à l’aube de l’été 2019, il tient à offrir un dernier cadeau aux supporters londoniens dont il est devenu le chouchou. Pour son dernier match, il signe un doublé et désosse quasiment seul Arsenal en finale de l’Europa League. Chelsea triomphe et Hazard part par la grande porte après avoir soigné ses adieux. Comme à Lille, d'ailleurs.

Clap désormais sur le Real Madrid. Son rêve de gosse. Il ne se doute pas encore que le rêve va vite, trop vite, se transformer en cauchemar.