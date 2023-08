Eden Hazard félicite Roméo Lavia après son transfert à Chelsea : "Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là !"

Fraîchement transféré à Chelsea, Roméo Lavia a eu l'occasion de discuter - par téléphone - avec une légende du club londonien, Eden Hazard, qui n'a laissé que des bons souvenirs à Stamford Bridge.

"Le big Boss ! Je découvre chez toi, tu as une bonne réputation ici, ça me met directement sous pression !", a souri Roméo Lavia.

Touché, l'ancien N.10 des Blues a félicité le jeune Diable Rouge et a directement tenu à le rassurer.

"Tu es dans un bon club, et si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, on t'aide. On te suit ! L'année passée, cela ne s'est pas très bien passé pour Chelsea, mais cette saison, ça va être plus tranquille. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu auras ta chance, on connaît tes qualités, et en tant que Belge, ça va le faire !"