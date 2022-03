“Eden Hazard faisait partie des noms que j’espérais” dans la sélection des Diables Rouges, selon Clément Tainmont

Cette double confrontation amicale servira de premier test pour de nombreux joueurs en quête d’une place parmi les 23 sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde. Mais ce rassemblement a un objectif plus lointain, selon Pascal Scimè : “ Roberto Martinez prépare déjà la prochaine échéance, en 2026. Là, il y aura un renouvellement des cadres. C’est très important aussi de permettre à des joueurs qui ont très peu d’expérience internationale avec les A de venir prendre leurs marques. Mais également de se découvrir à travers des entraînements, des matches, mais surtout à travers le vivre-ensemble. Par contre, ne fallait-il pas profiter de cette fenêtre-là pour déroger à la règle des U50 ? Je pense qu’on aurait dû faire venir Eden Hazard et lui donner du temps de jeu.”

Notre consultant Clément Tainmont partage cet avis : “Eden Hazard faisait partie des noms que j’espérais. Car il perd son temps. Il aurait pu avoir du temps de jeu, et surtout arriver comme un patron, comme celui qui donne l’exemple.” Une autre question est légitime, celle de l’intégration des néo-Diables dans un vestiaire de stars. Ici, la donne sera différente pour les nombreux jeunes. “L’animation du vestiaire sera différente. Beaucoup de joueurs qui vont arriver ici ont l’habitude de voir des patrons, et qu’il faut se trouver une place. Un joueur comme Hazard, j’espérais qu’il soit là et que Martinez déroge à la règle.” La sélection d’Hazard en club aurait été “le moment idéal”, poursuit Pascal, qui invoque son manque de temps de jeu à Madrid.