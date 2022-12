Eden Hazard et les Diables Rouges en 10 dates : du prodige annoncé au virtuose

Eden Hazard fait ses débuts professionnels avec le LOSC à 16 ans 10 mois et 17 jours. Quand il débarque chez les Diables pratiquement un an plus tard il affiche 17 ans 10 mois et 12 jours. Le jeune joueur, sélectionné par René Vandereycken, est déjà précédé d’une belle réputation.

A l’été 2007, il a mené les U17 belges en finale de l’Euro (perdu aux tirs au but contre l’Espagne) et quelques jours plus tôt il vient d’inscrire son deuxième but en Ligue 1 face à Saint-Etienne. Le garçon est attendu et promis à un bel avenir. Ses 21 minutes dans l’ambiance feutrée du Stade Josy Barthel de Luxembourg constituent d’ailleurs le principal événement d’un triste partage (1-1).