Eden Hazard va-t-il mettre un terme définitif à sa carrière ? Ou le reverra-t-on encore sur un terrain… du côté de Lille ou en MLS ? C’était l’objet du "parti pris" de Matin Première avec Marie Vancutsem qui avait invité Vincent Langendries, Eby Brouzakis et Fred Waseige.

Après avoir mis fin à sa carrière internationale, Eden Hazard a donc décidé de quitter le Real Madrid où il avait encore une année de contrat.

Après des moments de grâce à Lille, puis à Chelsea, l’ex-Diable Rouge avait débarqué à Madrid en véritable héros. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu, comme le confirme Fred Waseige, consultant foot à la RTBF.

"Avant d’arriver au Real il illuminait la planète foot. Je pense qu’il est arrivé au Real comme s'il débarquait dans un camp scout. Alors que dans le vestiaire du Real c’est un stage de paracommandos. Sa "cool attitude", c’est ce qui avait fait sa force, mais c’est ce qui a un peu précipité sa fin à Madrid. Ça a été très très dur pour lui, parce qu’il a découvert l’adversité. Il avait toujours été le petit chouchou, le petit chéri, partout où il était passé. Au Real on lui a dit, tu vas d’abord prouver et après on va te respecter. Et puis il y a eu ce souci de surpoids, les blessures… mais moi je ne vais pas retenir ce passage à Madrid, je vais retenir tout le reste de sa carrière".