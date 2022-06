Eden Hazard et la réaction belge : "On s'est parlé et on a pris des résolutions... mais ça reste entre nous, c'est un secret"

Les Diables Rouges se sont imposés ce mercredi soir face à la Pologne dans le groupe A4 de Nations League. Menés 0-1, les joueurs belges ont ensuite planté six réalisations. Une revanche après la défaite 1-4 face aux Pays-Bas lors du premier match dans la compétition. C'est un Eden Hazard détendu, serein, mais pas euphorique qui s'est présenté en conférence de presse après la partie.

"J'ai besoin de jouer et d'enchaîner les matches, c'est comme cela que je vais retrouver mon niveau. Mes jambes suivaient bien, ça me fait plaisir. Dans l'équipe, il n'y avait pas plus d'envie que contre les Pays-Bas, c'est le score qui est très différent. Mais c'est vrai qu'après la défaite de vendredi, on s'est parlé et on a pris des résolutions. Mais ca reste entre nous, un secret. C'est une belle réaction de l'équipe. On avait besoin de répondre après la défaite de vendredi, c'est fait, je crois que beaucoup de gens vont bien dormir. Et moi aussi. Ce qui est triste c'est qu'on ne voit plus nos supporters avant septembre", a indiqué le capitaine des Diables Rouges.