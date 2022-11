Eden Hazard et Kevin De Bruyne : "Si on n’y croyait pas on ne serait pas là"

Peu avant le début de la coupe du monde, Benjamin Deceuninck est allé à la rencontre de nos deux Diables rouges Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Il a eu l’occasion de revenir avec eux sur différents sujets, lors de séquences courtes et détendues baptisées "Kev’Eden". Plusieurs sujets ont été abordés tels que la paternité, la solution pour gagner la Coupe du monde, Messi ou Ronaldo, et pour finir, les trophées individuels.

Après avoir répondu à la question "Est-ce toujours un rêve de jouer une coupe du monde ?" dans une précédente vidéo, ils sont revenus sur un sujet très important à leurs yeux, la paternité. Selon notre capitaine, avoir des enfants n’a rien changé dans sa vie. Eden a déclaré : "On est footballeurs, les gens pensent qu’on vit différemment alors que non, les enfants tu vas les déposer au foot, on se réveille à 7h30 pour les préparer."

Nos deux leaders se sont aussi posé la question "Comment peut-on gagner la Coupe du monde ? ". Eden Hazard a décelé quelques points importants : "Un peu de chance, pas de blessure, être en bonne forme, que Thibaut Courtois arrête tout, que Kevin fasse des bonnes passes et que Romelu marque des buts". Eden et Kevin y croient tous les deux. Ils ont notamment déclaré "Si on n’y croyait pas on ne serait pas là ".

Messi ou Ronaldo ? LA question que tous les fans de foot se sont posé au moins une fois dans leur vie. Kevin a décidé d’être neutre en déclarant "Les gens demandent toujours de choisir mais au final, il faut avoir du respect pour les deux". Eden quant à lui, le prend plus à la rigolade : "Moi je joue au Real Madrid si je dis Messi c’est les problèmes" tout en assumant que ce sont deux grands champions qui ont dominé la scène internationale pendant plus de 15 ans.

Qu’en est-il des trophées individuels pour nos deux Diables ? Kevin a immédiatement rétorqué que "C’était un extra" mais que tout le monde veut gagner le Ballon d’or. Eden est plutôt de l’avis de dire "qu’on ne joue pas pour les titres individuels mais gagner un titre avec l’équipe en étant le meilleur, te donne plus de chances d’en gagner un".