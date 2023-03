Eden Hazard et Carlo Ancelotti "ne se parlent pas" : "C'est vrai, mais notre relation n'est pas tendue", réagit l'Italien

Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a réagi ce mardi en conférence de presse aux propos tenus par Eden Hazard en exclusivité à la RTBF. L'ancien capitaine des Diables Rouges, qui quitte très rarement le banc madrilène, avait indiqué qu'il y avait "du respect" entre eux, mais "qu'ils ne se parlaient pas."

"Il a été honnête et a dit la vérité, nous ne nous parlons pas beaucoup, a admis Carlo Ancelotti à la veille de Real Madrid - Liverpool, lors du match retour des huitièmes de finale de la Champions League. Mais notre relation n'est pas tendue. Le plus important, c'est qu'il existe un respect mutuel entre lui et moi. Et j'apprécie ça. S'il ne joue pas beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste. Et à cette place, il y a notamment Vinicius, qui nous apporte beaucoup. Mais je peux vous garantir qu'il pourra encore être utile au Real Madrid."