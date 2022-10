Eden Hazard est ambitieux avant le Mondial : "Je veux faire mieux qu’en Russie"

Eden Hazard sera attendu à la Coupe du monde. À l’approche du Qatar, le capitaine des Diables a accordé une interview à la FIFA dans laquelle il n’a éludé aucun sujet. Morceaux choisis.

Le capitaine des Diables a notamment évoqué l’appellation de "génération dorée" pour le groupe actuel : "On ne mérite pas d’être comme cela car je pense qu’on le mérite que si on gagne quelque chose. On a une très belle génération mais nous n’avons rien gagné pour l’instant. Si on veut être appelé comme cela, il ne nous reste qu’une chose à faire, c’est gagner quelque chose."

Sur Roberto Martinez, s’il a expliqué que le sélectionneur avait beaucoup de qualités, il en a tout de même cité une importante : "Il parle beaucoup avec les joueurs, ce qui est, je pense, la meilleure qualité en tant que coach. Je n’aimerais pas avoir un bon entraîneur qui n’est pas proche de ses joueurs, encore plus en équipe nationale puisque nous ne nous voyons pas beaucoup."

Le joueur est également revenu sur les difficultés qu’il a connues récemment : "C’était une période compliquée avec beaucoup de choses, des blessures, des doutes. Désormais, tout est revenu en ordre. Je n’attends plus qu’une chose, c’est de prouver sur le terrain que je suis toujours au top."

À l’approche de la Coupe du monde, Hazard a évoqué nos futurs adversaires durant les poules : "Nous allons affronter trois très belles équipes. Tout le monde connaît la Croatie avec de joueurs magnifiques. On connaît un petit peu moins le Canada et le Maroc mais nous aurons du temps pour les découvrir. Ils ont de très bons joueurs. Au Maroc, il y a Hakimi, l’équipe a également beaucoup de potentiel. Au Canada, il y en a aussi de bons comme Jonathan David."

Concernant ses performances individuelles, le joueur du Real Madrid espère réaliser de grandes choses : "Je dois mettre la barre plus haut. Je vais essayer de faire mieux qu’il y a quatre ans. Cela sera compliqué car ce n’était pas mal en Russie mais, collectivement, j’ai la chance d’être le capitaine d’une grande sélection, d’un grand pays donc nous devons viser haut."