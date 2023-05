Eden Hazard en MLS ? Le joueur botte en touche

Où jouera Eden Hazard la saison prochaine ? Avec un temps de jeu famélique et un salaire exorbitant, le Real Madrid pourrait vouloir s’en séparer. Mais pour cela, il faut trouver un point de chute. Qui pourrait être la MLS ?

Avec 392 minutes cette saison sous le maillot du Real Madrid, Eden Hazard est très peu utilisé par Carlo Ancelotti. Trop peu ? Marca annonce sur son site Internet que le Belge pourrait aller voir ailleurs si le club le lui demandait.

Il aurait été appelé notamment par Montréal et Ryad. Mais Hazard n’a pas changé d’avis et souhaite prester la dernière année de son contrat.

Pour l’instant donc, l’appel de la MLS en reste là. En cas de départ dans le championnat nord américain, Hazard pourrait jouer contre son pote Christian Benteke.

Du côté du Real, le départ d’Hazard permettrait de faire une économie du plus gros salaire du club, lui qui touche plus de 20 millions par an. Et cela permettrait surtout de faire venir des renforts en vue de retrouver la voie des trophées. Car hormis une Coupe du Roi en cette fin de saison, le Real Madrid a dû laisser filer le championnat à son rival du FC Barcelone et son titre en Ligue des Champions suite à son élimination face à Manchester City ce mercredi.

Le souci pour Madrid comme l’explique Marca, c’est que le Belge compte bel et bien honorer sa dernière année de contrat. Et pour l’instant, rien ne l’a fait changer d’avis. L’attaquant est heureux à Madrid et un changement semble peu probable. Malgré les nombreux intérêts.