Eden Hazard en faux N.9 pour laisser souffler Karim Benzema ? Carlo Ancelotti pourrait le tester à ce poste

Eden Hazard sera-t-il le remplaçant attitré de Karim Benzema à la pointe de l'attaque du Real Madrid la saison prochaine ? Selon le quotidien espagnol AS, qui en a fait sa "Une" ce vendredi, Carlo Ancelotti pourrait tester le Diable Rouge au poste de faux N.9 pour laisser de temps en temps souffler KB9.

Car avec le Mondial qui sera disputé cet automne au Qatar, c'est une très longue saison, quasiment sans le moindre temps mort, qui attend ceux qui participeront à la Coupe du Monde. Dont Karim Benzema, de retour en Equipe de France pour défendre le titre acquis par les Bleus en Russie en 2018.

Et le buteur du Real Madrid, qui fêtera ses 35 ans le 19 décembre prochain, ne pourra pas être présent sur tous les fronts : Liga, Copa del Rey, Champions League, Coupe du Monde...

Jamais à court d'idées, Carlo Ancelotti cherche en interne des solutions pour laisser occasionnellement l'attaquant français au repos. Et son regard se serait tourné vers Eden Hazard, enfin débarrassé de ses blessures ("On peut dire que je n'ai plus rien", affirmait-il au micro de la RTBF il y a quinze jours).

Barré sur les flancs du Real Madrid par les jeunes Brésiliens Vinicius et Rodrygo et l'Espagnol Marco Asensio, le Diable Rouge pourrait, en plus de son statut de joker au poste d'ailier gauche, être une solution de rechange en pointe de l'attaque quand Karim Benzema n'est pas là.

Faux N.9, un rôle déjà testé et approuvé par le passé par deux autres internationaux belges, Dries Mertens (à Naples) et Kevin De Bruyne (à Manchester City). Eden Hazard sera-t-il le prochain sur la liste ?