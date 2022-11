"Eden Hazard devra donner des arguments à Martinez pour rester titulaire"

Pour notre consultant, Clément Tainmont, Eden Hazard semble inquiet de sa propre situation. "On a le sentiment qu'il rejette lui-même ses propres qualités, celles qu'il avait lorsqu'il évoluait à Chelsea avant d'arriver à Madrid." Il poursuit, "lors de ces dernières interviews, on voit qu'il est en proie au doute, il ne retrouve pas le rythme, ni les sensations d'avant, il n'a plus son coup de rein."

Du côté de notre envoyé au Qatar, Manuel Jous, les doutes sur Eden Hazard sont également présents. "Martinez avait déjà répondu en septembre en disant qu'il ne voyait pas Eden à une autre position et qu'il ne le voit qu'en titulaire." Il continue en disant, "ce n'est plus un joueur qui peut faire la différence en montant du banc contrairement à Jérémy Doku et Loïs Openda."



Sera-t-il titulaire face au Canada ? Est-ce la dernière chance laissée par le sélectionneur ? Selon Manuel Jous, "Martinez ne va pas prendre trop de risque par rapport à ses choix habituels, il va peut-être offrir une dernière chance à Eden pour qu'il plaide sa cause face au Canada. S'il n'est pas concluant, il devra tenter autre chose." Il termine, "il sera je pense présent au coup d'envoi face au Canada, mais est-ce que ce sera encore le cas après, c'est une autre question."

Enfin, pour notre consultant, Clément Tainmont, ce match face au Canada peut-être crucial pour le Diable Rouge. "Eden devra donner de sacrés arguments à Martinez pour rester titulaire sur la suite de la Coupe du Monde, c'est sur."