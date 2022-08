Eden Hazard : cinq raisons de croire à la saison qui tournera la page

Avant la trêve imposée par le mondial, le Real aura disputé 14 matchs de championnat, en plus d’une Super Coupe d’Europe et de sa phase de poule de Ligue des champions. Ce calendrier, qui devrait voir les Madrilènes jouer sans relâche tous les trois jours, devrait forcer Ancelotti à plus de turn-over. D’autant qu’il a instillé l’idée que Hazard pourrait soulager Karim Benzema en le remplaçant au poste de faux numéro 9. Avec la Belgique, il aura deux matchs de Ligue des Nations pour s’illustrer en septembre, avant les répétitions générales du mois d’octobre.