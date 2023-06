Eden Hazard aura droit à des adieux endiablés lors de Belgique – Autriche

C’est sans aucun doute l’annonce qui a suscité le plus d’émotions dans les coeurs des supporters belges ces derniers mois. Après 126 sélections, 15 ans de bons et loyaux services et cinq grands tournois, Eden Hazard a décidé de tirer sa révérence en équipe nationale. "Place aux jeunes", avait-il alors déclaré, armé de son sempiternel sourire.

Des jeunes qui devraient, à terme, être amenés à prendre la lumière chez les Diables. Mais pas tout de suite, puisqu' Eden va confisquer une dernière fois les projecteurs à l’occasion de Belgique – Autriche, le 17 juin prochain.

Pour l’occasion, le Stade Roi Baudouin se transformera en effet en une "bouillante arène rouge", selon le communiqué envoyé par la Fédération Belge de Football.

Au programme donc, un hommage gigantesque pour l’ancien capitaine des Diables, un DJ qui mettra l’ambiance avant la rencontre, un tifo géant composé de 45.000 pancartes rouges puis deux hommages, venant de ses coéquipiers de toujours Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne.

Des célébrations qui seront conclues par un ultime tour d’honneur dans le stade et un discours du principal intéressé. Histoire de boucler la boucle en beauté.