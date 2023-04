Eden Hazard absent du groupe du Real Madrid pour le match à Gérone

Eden Hazard ne figure pas dans le groupe de 21 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour le match de Liga à Gérone. Notre compatriote aurait pris un coup au niveau de la cheville gauche à l’entraînement ce lundi.



Karim Benzema, David Alaba et Ferland Mendy manquent aussi à l’appel. Dani Ceballos est suspendu. Les autres joueurs sont blessés ou laissés au repos.



"Alaba récupère et je crois qu’il n’aura aucun problème pour être de retour pour la finale de la Coupe du Roi", explique le coach italien. Le Mister ne veut prendre aucun risque avec son buteur français. "S’il récupère de son coup, il sera là face à Almeria. Il est trop important pour nous. Lors des derniers matchs, il a affiché un très bon niveau et cela se conserve en jouant, pas en le réservant. S’il se sent bien, il veut jouer et nous aussi".



Les prochaines semaines sont cruciales pour le Real. Si le Barça a pris le large en Liga (11 points d’avance), les Madrilènes peuvent toujours aller chercher la Coupe du Roi. Ils défieront aussi (et surtout) Manchester City en demi-finales de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu le 9 mai à Santiago Bernabeu.