Eden Hazard absent de l’entraînement du Real Madrid, il se serait tordu la cheville

Malgré des promesses récentes de Carlo Ancelotti, la situation d’Eden Hazard avec le Real Madrid ne s’améliore pas et l’on se dirige vers un transfert l’été prochain. En attendant, le calvaire continue pour le Belge qui fait toujours partie de l’équipe. On craint désormais une nouvelle blessure qu’il aurait contractée à l’entraînement. Annoncé absent du groupe par "The Athletic" pour le déplacement du Real à Bilbao dimanche, il se serait tordu la cheville à l’entraînement, ce qui expliquerait son absence à la séance suivante.

Abonné au banc depuis de longs mois, à l’exception de quelques petites apparitions éclaires, Eden aurait donc retrouvé l’infirmerie, lui qui était un tout petit peu épargné par les blessures ces derniers mois. Son dernier pépin physique remontant au mois de mai dernier.

Le club n’a pas encore officialisé l’absence de l’ex-Diable rouge, mais cela sent de nouveau le roussi pour Eden si la blessure est confirmée. D’autant que sa cheville est une zone particulièrement sensible.