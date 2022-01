Eden Hazard "a montré qu’il était encore un grand joueur" la presse espagnole salue le retour du Diable Rouge

Le quotidien sportif de la capitale espagnole a fait la "Une" avec Hazard. En titrant… "Hazard juste à temps".

Le Diable Rouge a marqué ce jeudi soir "son premier but décisif depuis son arrivée à Madrid", indique Marca.

Le Journal madrilène est revenu sur la période compliquée du Belge en soulignant son retour gagnant : "Il a répondu présent au moment où le Real avait le plus besoin de lui. Il a montré qu’il était encore un grand joueur. Avec en plus un très beau but. Florentino Perez reçoit enfin un retour de l’argent qu’il a dépensé pour lui".

Reste à voir si Marca aura plus d’indulgence sur les prestations de Eden Hazard dans les semaines qui arrivent : "Son nom sera désormais traité avec un peu plus de respect. Ces derniers mois, on a souvent parlé de lui en mal. Le Real a fait ce qui paraissait impossible : s’imposer à Elche, à 10 contre 11. Et surtout ressusciter Eden Hazard. Ce qui ne semblait pas une mince affaire."