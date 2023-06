Eden Hazard a fait ses adieux aux Diables Rouges et au public belge : "Je suis encore capable de jouer, ça fait 2 ou 3 ans que je me repose !"

Les supporters belges lui avaient promis des adieux "endiablés", il n'a pas été déçu : Eden Hazard, qui a porté la vareuse des Diables Rouges à 126 reprises, a été ovationné par le Stade Roi Baudouin à la mi-temps de la rencontre qui opposait la Belgique à l'Autriche ce samedi soir, via un tour d'honneur en voiture décapotable.

Après le coup de sifflet final (1-1), c'est une haie d'honneur constituée par les joueurs et le staff des Diables Rouges qui a accueilli l'ancien N.10 de l'équipe nationale et trois de ses fils. Ils ont posé tous ensemble derrière une banderole "Merci Eden"... avant de refaire un tour d'honneur et d'envoyer des ballons dans le public. 33 ballons, comme le nombre de ses buts inscrits chez les Diables.

"Cela m'a fait plaisir, c'est beaucoup d'émotion !, a dévoilé Eden Hazard, qui ne poursuivra pas non plus son aventure au Real Madrid, sur le plateau de la RTBF un peu plus tard. Cela prouve aussi que j'ai fait pas mal de bonnes choses, ce n'est que du bonheur. Il n'a manqué que les trois points ! Regarder un match, je n'aime pas ça. C'est frustrant, on a envie d'aider... mais malheureusement, on ne peut pas ! Mon avenir ? Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j'ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances, comme tout le monde ! On a lu pas mal de choses ces derniers jours, et beaucoup de bêtises ! Une bêtise, la MLS ou le RWDM ? Je ne sais pas, on verra ! Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose ! J'ai un peu d'énergie quand même !"