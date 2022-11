"Eden Hazard à Boca Juniors" : les fans du mythique club argentin font campagne pour le transfert du Diable

Ce n’est plus un secret, sauf miracle (peut-être une excellente Coupe du monde, qui sait ?), l’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid est et restera un échec. Mais si le Diable rouge et le club madrilène n’ont jamais réussi à faire fonctionner l’association, les fans de football n’oublient pas pour autant le joueur exceptionnel qu’a pu être Eden Hazard au sommet de sa forme.

Les supporters de Boca Juniors, club argentin mythique, croient encore dur comme fer en notre compatriote. Ils ont donc décidé de lancer une campagne sur les réseaux sociaux afin de faire pression sur la direction du club pour qu’elle tente d’obtenir le transfert du Belge. Montages en tout genre sur les réseaux, multiplication de tweets pour faire apparaître le hashtag "#HazardABoca" dans les tendances sur le réseau social, tout y est passé.

Les supporters ont même tenté de charmer Eden Hazard en rappelant son admiration non cachée pour Riquelme, mythique milieu de terrain de Boca Juniors à la fin des années nonante.

Des articles ont donc vu le jour dans la presse locale jusqu’à atteindre l’Espagne ces derniers jours.

On ignore si cette campagne aura un vrai pouvoir sur la direction du club ou sur Eden Hazard, mais en tout cas les fans de Boca ont réussi à faire parler d’eux.