Eden et Thorgan Hazard, Praet, Sambi Lokonga, ... : 5 Diables qui feraient mieux de changer de club cet hiver

C’est clair, Albert Sambi Lokonga ne fait plus partie des priorités de Mikel Arteta à Arsenal. Après une première partie de saison dernière où il semblait avoir fait son trou dans le onze titulaire, l’ancien anderlechtois a progressivement perdu sa place et peine à trouver du temps de jeu cette saison.

Comment donner tort à Arteta ? Granit Xhaka, Thomas Partey et Martin Odegaerd s’entendent à merveille dans l’entrejeu des Gunners et font le bonheur de leur équipe, en tête de Premier League et plus que jamais en lice pour décrocher un premier titre de championne d’Angleterre depuis 2004.

Dans le onze de base des siens à 2 reprises depuis le début de la saison en Premier League et plus jamais utilisé depuis le 1er octobre, Sambi Lokonga ronge son frein et doit se contenter de l’Europa League (6 titularisations) pour grappiller du temps de jeu.

Devrait-il partir pour s’aguerrir dans un autre club ? Quitte à risquer de passer à côté d’un titre de champion d’Angleterre ? Le dilemme est de taille.