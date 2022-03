Eden a 26 ans et vit à Bruxelles. Dans la vie, cette candidate est infirmière mais durant son temps libre, elle partage des vidéos de cover sur sa chaîne YouTube. Après avoir longtemps hésité à s'inscrire aux castings de The Voice, c'est finalement grâce au pouvoir de persuasion d'une collègue qu'Eden a sauté le pas ! Lors des Blind Auditions, Eden a chanté "Cry me a river" de Justin Timberlake. C'était la première fois que la candidate chantait devant un public et ça lui a réussi. Sa prestation lui a valu deux buzz et c'est dans l'équipe de Black M qu'Eden a décidé de poursuivre l'aventure.