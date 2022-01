Eddy Mitchell glorifie l'ère du "Country rock" avec la sortie de son... 39e album

Country rock, son 39e album, devrait normalement jouir d'une belle réception auprès du public. Ce disque enchantera aussi les fans du taulier puisque figure sur celui-ci, un hommage à Johnny. "Pour moi t'étais plus qu'un ami / Un demi-frère, presqu'un sosie" chante l'ancien membre des Chaussettes noires dans Un petit peu d'amour. Ce titre relate tout en émotion l'histoire de l'idole des jeunes.

Eddy Mitchell a cependant été contraint d'adapter la production de ce 39e album, à cause des mesures sanitaires. Habitué à enregistrer aux États-Unis, le rockeur de 79 ans a cette fois opté pour le procédé inverse : il a fait venir des musiciens américains en France.

"Je peux vous dire que sur cet album cela joue bien. Il est le survivant de ces artistes très influencés par le rêve américain. C'était l'Amérique des années 40 et 50, celle d'Elvis Presley, de James Dean, de John Wayne" analyse Bruno Tummers.

Country rock porte évidemment bien son nom. L'ambiance des 12 plages transporte tout droit au Far West. Il rend hommage à ses idoles de jeunesse comme Hank Williams et Johnny Cash. Schmoll y a aussi adapté en français un classique de Chuck Berry et s'est fait plaisir sur un duo avec Calogero.