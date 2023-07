Eddy Merckx : "Vingegaard était le meilleur mais Pogacar reste le coureur le plus complet"

Eddy Merckx était présent sur les routes du Tour de France, à l’occasion de la 19e étape, en ce jour de fête nationale belge. L’occasion pour Jérôme Helguers de tendre son micro au légendaire Cannibale pour entendre son avis sur cette 110e édition.

"Ce qui m’a marqué, c’est la suprématie de Jonas Vingegaard dans la montagne et les 4 victoires d’étapes de Jasper Philipsen. Ça aussi, c’est formidable", a entamé Eddy Merckx qui a ensuite donné son avis sur la défaillance de Tadej Pogacar.

"Quand on est moins bien, ça se paie cash. Vingegaard était le meilleur. Il l’a montré dans le contre-la-montre et le lendemain dans les Alpes. C’était super", explique-t-il avant de rappeler un concept qui lui tient à cœur. "Le Tour de France reste la plus grande épreuve du cyclisme mais il n’y a pas seulement le Tour dans le cyclisme. Il y a d’autres grandes épreuves, c’est pour ça que Pogacar reste le coureur le plus complet. Cette année-ci, il est moins fort que Vingegaard. C’est le sport."

Admiratif, Eddy Merckx l’est aussi envers Wout van Aert, parti pour assister à la naissance de son deuxième enfant. "C’est la première année qu’il ne gagne pas une étape. Il a quand même fait un bon Tour de France, surtout en fonction de Vingegaard. Je pense qu’il aurait pu gagner une étape si Vingegaard l’avait un peu soutenu lors de la 2e étape. C’est quand même un grand champion", a assuré Merckx.