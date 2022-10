Eddy Merckx sur Philippe Gilbert : "c’est un coureur d’une valeur extraordinaire"

Alors que Philippe Gilbert s’apprête à mettre un terme à sa carrière, les hommages se multiplient pour un coureur capable de marquer toute une génération… et pas uniquement. Les exploits réalisés par 'Phil' forcent également le respect des plus anciens et pas n’importe lesquels. Eddy Merckx, le plus grand champion cycliste de tous les temps, a lui aussi voulu saluer Philippe Gilbert comme il se doit.

"C’est un super champion. Il a été champion du monde et quand on voit le nombre de classiques qu’il a gagnées, c’est vraiment un coureur d’une valeur extraordinaire. Il a porté la Belgique également très haut et il a fait vibrer le pays pendant des années", a déclaré Merckx.