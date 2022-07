Eddy Merckx sur le Tour de France 2022 : "Pogacar a peut-être pris ce Tour à la légère"

Eddy Merckx était notre invité sur la Une ce vendredi à l’occasion de la 19e étape du Tour de France 2022 entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Intervenu pendant quelques minutes en direct, le Cannibale a notamment évoqué la bataille pour le classement général entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.

"Je ne m’attendais pas vraiment à la victoire de Vingegaard", a avoué Merckx qui l’avait pourtant indiqué comme homme à battre chez Jumbo en début de Tour de France. Le quintuple vainqueur du Tour de France s’attendait en effet à voir un Pogacar à un autre niveau.

"Dès le début, j’ai pensé que Pogacar n’était pas aussi fort que l’année passée. Je pense qu’il a moins bien préparé le Tour de France que les autres années. En faisant uniquement le Tour de Slovénie… Quand on voit la préparation que les Jumbo ont faite pendant un mois, ça fait une grande différence", a réagi Merckx, estimant au passage que Pogacar avait commis également des erreurs tactiques.

"Il a couru derrière tout le monde. Je ne pense pas que son directeur sportif le lui ait demandé. Il aurait dû laisser partir Roglic sur l’étape du Granon et rester dans la roue de Vingegaard. On avait vu au Dauphiné que Vingegaard était plus fort."

Et d’insister sur la préparation du Slovène. "Il y a eu une erreur de préparation. Il a peut-être pris cela à la légère. Quand on a gagné trop facilement le Tour, on croit qu’on peut tout se permettre et c’est une grande erreur qu’il a faite."